Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.874.464.913Ereğli Demir Çelik753.880.563SASA Polyester735.058.

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.874.464.913
Ereğli Demir Çelik753.880.563
SASA Polyester735.058.798
Kardemir (D)584.997.129
Yapı ve Kredi Bankası524.287.976
Akbank383.018.320
Petkim371.451.420
Koza Altın296.117.981
Odaş Elektrik274.387.395
İş Bankası (C)252.839.806
Ford Otosan222.337.069
Türk Hava Yolları221.799.216
Torunlar GMYO192.244.481
Tüpraş185.739.697
Şişe Cam173.104.441
Vakıflar Bankası162.554.433
Halkbank158.555.849
Koç Holding122.194.084
Doğan Holding119.381.048
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası118.483.174
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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