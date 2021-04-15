Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.874.464.913Ereğli Demir Çelik753.880.563SASA Polyester735.058.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.874.464.913
|Ereğli Demir Çelik
|753.880.563
|SASA Polyester
|735.058.798
|Kardemir (D)
|584.997.129
|Yapı ve Kredi Bankası
|524.287.976
|Akbank
|383.018.320
|Petkim
|371.451.420
|Koza Altın
|296.117.981
|Odaş Elektrik
|274.387.395
|İş Bankası (C)
|252.839.806
|Ford Otosan
|222.337.069
|Türk Hava Yolları
|221.799.216
|Torunlar GMYO
|192.244.481
|Tüpraş
|185.739.697
|Şişe Cam
|173.104.441
|Vakıflar Bankası
|162.554.433
|Halkbank
|158.555.849
|Koç Holding
|122.194.084
|Doğan Holding
|119.381.048
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|118.483.174
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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