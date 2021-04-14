Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası857.657.923Ereğli Demir Çelik679.941.929SASA Polyester641.248.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|857.657.923
|Ereğli Demir Çelik
|679.941.929
|SASA Polyester
|641.248.728
|Kardemir (D)
|371.005.756
|Doğan Holding
|256.385.388
|Petkim
|254.016.258
|Türk Hava Yolları
|238.703.505
|Akbank
|205.742.794
|Yapı ve Kredi Bankası
|203.055.979
|Koza Altın
|190.934.188
|Şişe Cam
|180.144.098
|Gübre Fabrikaları
|170.211.898
|Jantsa Jant Sanayi
|143.298.856
|Ford Otosan
|141.503.916
|Koç Holding
|137.009.306
|Emlak Konut GMYO
|122.740.849
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|118.702.162
|İş Bankası (C)
|117.239.356
|Fenerbahçe Futbol
|116.509.459
|Odaş Elektrik
|116.459.462
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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