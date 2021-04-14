Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası857.657.923Ereğli Demir Çelik679.941.929SASA Polyester641.248.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 857.657.923 Ereğli Demir Çelik 679.941.929 SASA Polyester 641.248.728 Kardemir (D) 371.005.756 Doğan Holding 256.385.388 Petkim 254.016.258 Türk Hava Yolları 238.703.505 Akbank 205.742.794 Yapı ve Kredi Bankası 203.055.979 Koza Altın 190.934.188 Şişe Cam 180.144.098 Gübre Fabrikaları 170.211.898 Jantsa Jant Sanayi 143.298.856 Ford Otosan 141.503.916 Koç Holding 137.009.306 Emlak Konut GMYO 122.740.849 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 118.702.162 İş Bankası (C) 117.239.356 Fenerbahçe Futbol 116.509.459 Odaş Elektrik 116.459.462 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara