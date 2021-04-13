Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik541.108.865Fenerbahçe Futbol434.265.476Garanti Bankası361.876.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 541.108.865 Fenerbahçe Futbol 434.265.476 Garanti Bankası 361.876.695 Koza Altın 342.717.751 Türk Hava Yolları 292.123.872 Jantsa Jant Sanayi 258.819.820 Emlak Konut GMYO 255.904.188 Petkim 219.225.212 Kardemir (D) 194.518.826 Şişe Cam 189.106.324 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 185.512.256 Yapı ve Kredi Bankası 178.520.320 Halkbank 177.702.315 Ford Otosan 176.883.535 Sasa Polyester 170.839.110 Odaş Elektrik 153.439.216 Gübre Fabrikaları 130.996.053 Doğan Holding 120.275.344 Şok Marketler Ticaret 111.734.444 Turkcell 109.149.002 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara