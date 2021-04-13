Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik541.108.865Fenerbahçe Futbol434.265.476Garanti Bankası361.876.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|541.108.865
|Fenerbahçe Futbol
|434.265.476
|Garanti Bankası
|361.876.695
|Koza Altın
|342.717.751
|Türk Hava Yolları
|292.123.872
|Jantsa Jant Sanayi
|258.819.820
|Emlak Konut GMYO
|255.904.188
|Petkim
|219.225.212
|Kardemir (D)
|194.518.826
|Şişe Cam
|189.106.324
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|185.512.256
|Yapı ve Kredi Bankası
|178.520.320
|Halkbank
|177.702.315
|Ford Otosan
|176.883.535
|Sasa Polyester
|170.839.110
|Odaş Elektrik
|153.439.216
|Gübre Fabrikaları
|130.996.053
|Doğan Holding
|120.275.344
|Şok Marketler Ticaret
|111.734.444
|Turkcell
|109.149.002
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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