Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik541.108.865Fenerbahçe Futbol434.265.476Garanti Bankası361.876.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik541.108.865
Fenerbahçe Futbol434.265.476
Garanti Bankası361.876.695
Koza Altın342.717.751
Türk Hava Yolları292.123.872
Jantsa Jant Sanayi258.819.820
Emlak Konut GMYO255.904.188
Petkim219.225.212
Kardemir (D)194.518.826
Şişe Cam189.106.324
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası185.512.256
Yapı ve Kredi Bankası178.520.320
Halkbank177.702.315
Ford Otosan176.883.535
Sasa Polyester170.839.110
Odaş Elektrik153.439.216
Gübre Fabrikaları130.996.053
Doğan Holding120.275.344
Şok Marketler Ticaret111.734.444
Turkcell109.149.002
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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