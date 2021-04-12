Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik403.094.090Halkbank383.776.093Garanti Bankası364.243.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik403.094.090
Halkbank383.776.093
Garanti Bankası364.243.045
Fenerbahçe Futbol333.676.960
Petkim319.491.652
Koza Altın218.198.912
Kerevitaş Gıda217.933.202
Kardemir (D)214.643.330
Türk Hava Yolları206.352.562
Yapı ve Kredi Bankası201.596.698
Ford Otosan201.323.497
Emlak Konut GMYO196.489.696
Jantsa Jant Sanayi187.361.571
Şok Marketler Ticaret185.480.169
Migros Ticaret183.453.548
Kervan Gıda182.480.217
Bim Mağazalar167.026.321
Sasa Polyester150.048.395
Şişe Cam139.903.012
Gübre Fabrikaları131.480.426
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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