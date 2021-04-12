Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik403.094.090Halkbank383.776.093Garanti Bankası364.243.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|403.094.090
|Halkbank
|383.776.093
|Garanti Bankası
|364.243.045
|Fenerbahçe Futbol
|333.676.960
|Petkim
|319.491.652
|Koza Altın
|218.198.912
|Kerevitaş Gıda
|217.933.202
|Kardemir (D)
|214.643.330
|Türk Hava Yolları
|206.352.562
|Yapı ve Kredi Bankası
|201.596.698
|Ford Otosan
|201.323.497
|Emlak Konut GMYO
|196.489.696
|Jantsa Jant Sanayi
|187.361.571
|Şok Marketler Ticaret
|185.480.169
|Migros Ticaret
|183.453.548
|Kervan Gıda
|182.480.217
|Bim Mağazalar
|167.026.321
|Sasa Polyester
|150.048.395
|Şişe Cam
|139.903.012
|Gübre Fabrikaları
|131.480.426
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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