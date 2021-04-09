Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik580.156.997Jantsa Jant Sanayi387.781.463Kardemir (D)365.313.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|580.156.997
|Jantsa Jant Sanayi
|387.781.463
|Kardemir (D)
|365.313.727
|Garanti Bankası
|254.200.061
|Koza Altın
|253.334.454
|Doğan Holding
|232.075.355
|Sasa Polyester
|187.821.721
|Ford Otosan
|173.381.010
|Türk Hava Yolları
|163.945.007
|Karsan Otomotiv
|160.605.567
|Emlak Konut GMYO
|160.540.472
|Migros Ticaret
|151.459.361
|Şok Marketler Ticaret
|145.103.638
|Şişe Cam
|142.942.599
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.062.057
|Vestel
|134.241.631
|İndeks Bilgisayar
|129.146.892
|Bim Mağazalar
|127.864.182
|Gübre Fabrikaları
|124.768.967
|Vakıflar Bankası
|107.149.279
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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