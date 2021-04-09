Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik580.156.997Jantsa Jant Sanayi387.781.463Kardemir (D)365.313.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik580.156.997
Jantsa Jant Sanayi387.781.463
Kardemir (D)365.313.727
Garanti Bankası254.200.061
Koza Altın253.334.454
Doğan Holding232.075.355
Sasa Polyester187.821.721
Ford Otosan173.381.010
Türk Hava Yolları163.945.007
Karsan Otomotiv160.605.567
Emlak Konut GMYO160.540.472
Migros Ticaret151.459.361
Şok Marketler Ticaret145.103.638
Şişe Cam142.942.599
Yapı ve Kredi Bankası137.062.057
Vestel134.241.631
İndeks Bilgisayar129.146.892
Bim Mağazalar127.864.182
Gübre Fabrikaları124.768.967
Vakıflar Bankası107.149.279
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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