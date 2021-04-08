Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiDoğan Holding452.347.263Şişe Cam429.566.868Petkim336.881.468Garanti Bankası322.376.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Doğan Holding452.347.263
Şişe Cam429.566.868
Petkim336.881.468
Garanti Bankası322.376.403
Koza Altın311.651.896
Türk Hava Yolları310.387.208
Kardemir (D)301.108.330
Fenerbahçe Futbol293.349.207
Ereğli Demir Çelik269.614.012
Vestel238.093.705
Halkbank194.569.425
İndeks Bilgisayar171.297.651
Vakıflar Bankası167.995.125
Ford Otosan147.677.638
Odaş Elektrik139.109.767
Jantsa Jant Sanayi136.414.533
Emlak Konut GMYO133.701.993
Sasa Polyester119.504.452
Yapı ve Kredi Bankası115.466.996
Turkcell107.340.473
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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