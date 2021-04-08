Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiDoğan Holding452.347.263Şişe Cam429.566.868Petkim336.881.468Garanti Bankası322.376.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Doğan Holding 452.347.263 Şişe Cam 429.566.868 Petkim 336.881.468 Garanti Bankası 322.376.403 Koza Altın 311.651.896 Türk Hava Yolları 310.387.208 Kardemir (D) 301.108.330 Fenerbahçe Futbol 293.349.207 Ereğli Demir Çelik 269.614.012 Vestel 238.093.705 Halkbank 194.569.425 İndeks Bilgisayar 171.297.651 Vakıflar Bankası 167.995.125 Ford Otosan 147.677.638 Odaş Elektrik 139.109.767 Jantsa Jant Sanayi 136.414.533 Emlak Konut GMYO 133.701.993 Sasa Polyester 119.504.452 Yapı ve Kredi Bankası 115.466.996 Turkcell 107.340.473 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara