Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiDoğan Holding452.347.263Şişe Cam429.566.868Petkim336.881.468Garanti Bankası322.376.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Doğan Holding
|452.347.263
|Şişe Cam
|429.566.868
|Petkim
|336.881.468
|Garanti Bankası
|322.376.403
|Koza Altın
|311.651.896
|Türk Hava Yolları
|310.387.208
|Kardemir (D)
|301.108.330
|Fenerbahçe Futbol
|293.349.207
|Ereğli Demir Çelik
|269.614.012
|Vestel
|238.093.705
|Halkbank
|194.569.425
|İndeks Bilgisayar
|171.297.651
|Vakıflar Bankası
|167.995.125
|Ford Otosan
|147.677.638
|Odaş Elektrik
|139.109.767
|Jantsa Jant Sanayi
|136.414.533
|Emlak Konut GMYO
|133.701.993
|Sasa Polyester
|119.504.452
|Yapı ve Kredi Bankası
|115.466.996
|Turkcell
|107.340.473
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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