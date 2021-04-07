Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)477.251.013Türk Hava Yolları471.859.501Garanti Bankası460.879.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)477.251.013
Türk Hava Yolları471.859.501
Garanti Bankası460.879.762
Jantsa Jant Sanayi416.513.861
Turkcell292.170.580
Koza Altın264.826.097
Odaş Elektrik260.208.235
Petkim257.250.775
Ereğli Demir Çelik234.315.531
Fenerbahçe Futbol203.977.678
Yapı ve Kredi Bankası191.587.770
Sasa Polyester181.695.262
Gübre Fabrikaları180.139.774
Şişe Cam175.169.204
Pegasus169.484.563
Emlak Konut GMYO149.451.157
Ford Otosan137.555.694
Koç Holding118.842.316
Karsan Otomotiv116.320.951
Akbank114.593.415
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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