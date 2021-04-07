Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)477.251.013Türk Hava Yolları471.859.501Garanti Bankası460.879.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|477.251.013
|Türk Hava Yolları
|471.859.501
|Garanti Bankası
|460.879.762
|Jantsa Jant Sanayi
|416.513.861
|Turkcell
|292.170.580
|Koza Altın
|264.826.097
|Odaş Elektrik
|260.208.235
|Petkim
|257.250.775
|Ereğli Demir Çelik
|234.315.531
|Fenerbahçe Futbol
|203.977.678
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.587.770
|Sasa Polyester
|181.695.262
|Gübre Fabrikaları
|180.139.774
|Şişe Cam
|175.169.204
|Pegasus
|169.484.563
|Emlak Konut GMYO
|149.451.157
|Ford Otosan
|137.555.694
|Koç Holding
|118.842.316
|Karsan Otomotiv
|116.320.951
|Akbank
|114.593.415
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500