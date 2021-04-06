Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO576.208.579Garanti Bankası537.451.932Fenerbahçe Futbol426.309.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|576.208.579
|Garanti Bankası
|537.451.932
|Fenerbahçe Futbol
|426.309.486
|Koza Altın
|372.218.913
|Gübre Fabrikaları
|286.395.916
|Türk Hava Yolları
|241.646.217
|Sasa Polyester
|205.070.416
|Ford Otosan
|198.663.906
|Jantsa Jant Sanayi
|181.739.440
|Ereğli Demir Çelik
|177.460.014
|Kardemir (D)
|171.333.839
|Şişe Cam
|165.676.990
|Akbank
|160.917.169
|ASELSAN
|152.137.061
|Petkim
|144.631.289
|Otokar
|139.271.221
|Odaş Elektrik
|135.317.329
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|118.891.114
|İndeks Bilgisayar
|116.596.758
|Koza Madencilik
|116.057.797
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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