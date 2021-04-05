Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın576.763.609SASA Polyester423.865.519Garanti Bankası405.118.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın576.763.609
SASA Polyester423.865.519
Garanti Bankası405.118.670
Jantsa Jant Sanayi295.778.174
Şişe Cam280.307.353
ASELSAN255.464.690
Petkim242.238.872
Türk Hava Yolları189.936.276
Kardemir (D)164.145.442
Ereğli Demir Çelik160.361.090
Ford Otosan148.493.281
Gübre Fabrikaları139.690.499
Odaş Elektrik136.872.560
Otokar126.795.464
Karsan Otomotiv120.465.497
Fenerbahçe Futbol114.514.565
Doğan Holding112.522.204
Emlak Konut GMYO110.343.015
Aksa Enerji105.498.537
Koza Madencilik103.420.149
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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