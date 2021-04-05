Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın576.763.609SASA Polyester423.865.519Garanti Bankası405.118.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|576.763.609
|SASA Polyester
|423.865.519
|Garanti Bankası
|405.118.670
|Jantsa Jant Sanayi
|295.778.174
|Şişe Cam
|280.307.353
|ASELSAN
|255.464.690
|Petkim
|242.238.872
|Türk Hava Yolları
|189.936.276
|Kardemir (D)
|164.145.442
|Ereğli Demir Çelik
|160.361.090
|Ford Otosan
|148.493.281
|Gübre Fabrikaları
|139.690.499
|Odaş Elektrik
|136.872.560
|Otokar
|126.795.464
|Karsan Otomotiv
|120.465.497
|Fenerbahçe Futbol
|114.514.565
|Doğan Holding
|112.522.204
|Emlak Konut GMYO
|110.343.015
|Aksa Enerji
|105.498.537
|Koza Madencilik
|103.420.149
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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