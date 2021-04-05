Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın576.763.609SASA Polyester423.865.519Garanti Bankası405.118.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 576.763.609 SASA Polyester 423.865.519 Garanti Bankası 405.118.670 Jantsa Jant Sanayi 295.778.174 Şişe Cam 280.307.353 ASELSAN 255.464.690 Petkim 242.238.872 Türk Hava Yolları 189.936.276 Kardemir (D) 164.145.442 Ereğli Demir Çelik 160.361.090 Ford Otosan 148.493.281 Gübre Fabrikaları 139.690.499 Odaş Elektrik 136.872.560 Otokar 126.795.464 Karsan Otomotiv 120.465.497 Fenerbahçe Futbol 114.514.565 Doğan Holding 112.522.204 Emlak Konut GMYO 110.343.015 Aksa Enerji 105.498.537 Koza Madencilik 103.420.149 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara