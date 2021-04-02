Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.181.868.746Koza Altın426.430.010SASA Polyester365.368.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.181.868.746
Koza Altın426.430.010
SASA Polyester365.368.630
Ford Otosan337.188.468
Emlak Konut GMYO216.143.947
Fenerbahçe Futbol196.765.917
Karsan Otomotiv193.864.804
Migros Ticaret191.309.577
Jantsa Jant Sanayi181.595.865
Şişe Cam165.326.884
Akbank158.826.978
Türk Hava Yolları153.192.223
Koza Madencilik130.828.455
Tüpraş121.519.910
İş Bankası (C)113.642.833
Petkim109.828.798
Gözde Girişim109.294.185
Odaş Elektrik104.172.642
Otokar102.543.776
Ereğli Demir Çelik100.493.663
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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