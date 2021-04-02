Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.181.868.746Koza Altın426.430.010SASA Polyester365.368.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.181.868.746
|Koza Altın
|426.430.010
|SASA Polyester
|365.368.630
|Ford Otosan
|337.188.468
|Emlak Konut GMYO
|216.143.947
|Fenerbahçe Futbol
|196.765.917
|Karsan Otomotiv
|193.864.804
|Migros Ticaret
|191.309.577
|Jantsa Jant Sanayi
|181.595.865
|Şişe Cam
|165.326.884
|Akbank
|158.826.978
|Türk Hava Yolları
|153.192.223
|Koza Madencilik
|130.828.455
|Tüpraş
|121.519.910
|İş Bankası (C)
|113.642.833
|Petkim
|109.828.798
|Gözde Girişim
|109.294.185
|Odaş Elektrik
|104.172.642
|Otokar
|102.543.776
|Ereğli Demir Çelik
|100.493.663
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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