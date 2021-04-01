Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.769.637.337SASA Polyester601.994.609Koza Altın519.498.025Petkim353.970.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.769.637.337
|SASA Polyester
|601.994.609
|Koza Altın
|519.498.025
|Petkim
|353.970.896
|Şişe Cam
|317.666.580
|Kardemir (D)
|316.981.741
|Ford Otosan
|304.673.963
|Akbank
|240.966.489
|Türk Hava Yolları
|209.831.601
|Tüpraş
|206.159.830
|Ereğli Demir Çelik
|204.907.464
|Fenerbahçe Futbol
|181.023.286
|Emlak Konut GMYO
|179.820.715
|ASELSAN
|175.785.963
|Vestel
|152.681.970
|Şekerbank
|138.535.572
|TAV Havalimanları
|129.718.618
|Gübre Fabrikaları
|119.360.100
|Koza Madencilik
|118.911.862
|Odaş Elektrik
|118.290.965
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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