Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.769.637.337SASA Polyester601.994.609Koza Altın519.498.025Petkim353.970.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.769.637.337
SASA Polyester601.994.609
Koza Altın519.498.025
Petkim353.970.896
Şişe Cam317.666.580
Kardemir (D)316.981.741
Ford Otosan304.673.963
Akbank240.966.489
Türk Hava Yolları209.831.601
Tüpraş206.159.830
Ereğli Demir Çelik204.907.464
Fenerbahçe Futbol181.023.286
Emlak Konut GMYO179.820.715
ASELSAN175.785.963
Vestel152.681.970
Şekerbank138.535.572
TAV Havalimanları129.718.618
Gübre Fabrikaları119.360.100
Koza Madencilik118.911.862
Odaş Elektrik118.290.965
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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