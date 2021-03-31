Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem HacmiGaranti Bankası1.171.782.517Koza Altın511.664.619Sasa Polyester508.537.141Ford Otosan440.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.171.782.517
|Koza Altın
|511.664.619
|Sasa Polyester
|508.537.141
|Ford Otosan
|440.843.511
|Kardemir (D)
|393.504.234
|Petkim
|324.545.893
|Ereğli Demir Çelik
|282.267.174
|Türk Hava Yolları
|230.911.862
|Vestel
|198.700.874
|Otokar
|193.822.874
|İndeks Bilgisayar
|178.099.422
|Akbank
|160.628.693
|Turkcell
|159.499.831
|Şişe Cam
|151.874.864
|Tüpraş
|151.063.591
|Doğan Holding
|138.920.573
|Şekerbank
|133.633.817
|Emlak Konut GMYO
|133.235.050
|Gübre Fabrik.
|106.977.940
|Koza Madencilik
|101.222.944
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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