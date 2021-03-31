Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem HacmiGaranti Bankası1.171.782.517Koza Altın511.664.619Sasa Polyester508.537.141Ford Otosan440.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.171.782.517
Koza Altın511.664.619
Sasa Polyester508.537.141
Ford Otosan440.843.511
Kardemir (D)393.504.234
Petkim324.545.893
Ereğli Demir Çelik282.267.174
Türk Hava Yolları230.911.862
Vestel198.700.874
Otokar193.822.874
İndeks Bilgisayar178.099.422
Akbank160.628.693
Turkcell159.499.831
Şişe Cam151.874.864
Tüpraş151.063.591
Doğan Holding138.920.573
Şekerbank133.633.817
Emlak Konut GMYO133.235.050
Gübre Fabrik.106.977.940
Koza Madencilik101.222.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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