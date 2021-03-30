Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan723.884.744Garanti Bankası490.260.799Türk Hava Yolları471.267.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|723.884.744
|Garanti Bankası
|490.260.799
|Türk Hava Yolları
|471.267.059
|Emlak Konut GMYO
|378.450.969
|Ereğli Demir Çelik
|328.222.165
|Şişe Cam
|318.783.045
|Kardemir (D)
|315.921.988
|Petkim
|261.511.661
|Sasa Polyester
|255.284.910
|Koza Altın
|251.533.493
|Vestel
|227.919.512
|Gözde Girişim
|168.993.094
|Tüpraş
|167.374.062
|Otokar
|167.328.654
|Koç Holding
|152.416.368
|Enka İnşaat
|147.171.505
|Bim Mağazalar
|126.365.049
|Yapı ve Kredi Bankası
|125.075.000
|Doğan Holding
|117.495.400
|Gübre Fabrikaları
|116.270.224
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500