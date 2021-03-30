Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan723.884.744Garanti Bankası490.260.799Türk Hava Yolları471.267.

Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ford Otosan 723.884.744 Garanti Bankası 490.260.799 Türk Hava Yolları 471.267.059 Emlak Konut GMYO 378.450.969 Ereğli Demir Çelik 328.222.165 Şişe Cam 318.783.045 Kardemir (D) 315.921.988 Petkim 261.511.661 Sasa Polyester 255.284.910 Koza Altın 251.533.493 Vestel 227.919.512 Gözde Girişim 168.993.094 Tüpraş 167.374.062 Otokar 167.328.654 Koç Holding 152.416.368 Enka İnşaat 147.171.505 Bim Mağazalar 126.365.049 Yapı ve Kredi Bankası 125.075.000 Doğan Holding 117.495.400 Gübre Fabrikaları 116.270.224 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara