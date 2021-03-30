Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan723.884.744Garanti Bankası490.260.799Türk Hava Yolları471.267.

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ford Otosan723.884.744
Garanti Bankası490.260.799
Türk Hava Yolları471.267.059
Emlak Konut GMYO378.450.969
Ereğli Demir Çelik328.222.165
Şişe Cam318.783.045
Kardemir (D)315.921.988
Petkim261.511.661
Sasa Polyester255.284.910
Koza Altın251.533.493
Vestel227.919.512
Gözde Girişim168.993.094
Tüpraş167.374.062
Otokar167.328.654
Koç Holding152.416.368
Enka İnşaat147.171.505
Bim Mağazalar126.365.049
Yapı ve Kredi Bankası125.075.000
Doğan Holding117.495.400
Gübre Fabrikaları116.270.224
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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