Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.043.633.051Garanti Bankası843.101.262Emlak Konut GMYO535.336.777Petkim369.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)1.043.633.051
Garanti Bankası843.101.262
Emlak Konut GMYO535.336.777
Petkim369.831.977
SASA Polyester336.639.237
Vestel334.533.656
Ereğli Demir Çelik320.356.628
Şişe Cam300.015.926
Doğan Holding260.295.131
Ford Otosan254.544.722
Türk Hava Yolları219.861.059
Koza Altın195.679.026
Koç Holding172.894.921
ASELSAN162.600.896
Tüpraş143.486.459
Gübre Fabrikaları122.387.249
Akbank115.783.515
Bim Mağazalar112.232.165
Oyak Çimento101.735.335
Yapı ve Kredi Bankası98.068.588
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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