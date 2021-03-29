Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.043.633.051Garanti Bankası843.101.262Emlak Konut GMYO535.336.777Petkim369.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.043.633.051
|Garanti Bankası
|843.101.262
|Emlak Konut GMYO
|535.336.777
|Petkim
|369.831.977
|SASA Polyester
|336.639.237
|Vestel
|334.533.656
|Ereğli Demir Çelik
|320.356.628
|Şişe Cam
|300.015.926
|Doğan Holding
|260.295.131
|Ford Otosan
|254.544.722
|Türk Hava Yolları
|219.861.059
|Koza Altın
|195.679.026
|Koç Holding
|172.894.921
|ASELSAN
|162.600.896
|Tüpraş
|143.486.459
|Gübre Fabrikaları
|122.387.249
|Akbank
|115.783.515
|Bim Mağazalar
|112.232.165
|Oyak Çimento
|101.735.335
|Yapı ve Kredi Bankası
|98.068.588
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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