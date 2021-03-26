Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.288.261.850Şişe Cam520.944.754Vestel505.618.567Ford Otosan390.252.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.288.261.850
|Şişe Cam
|520.944.754
|Vestel
|505.618.567
|Ford Otosan
|390.252.200
|Kardemir (D)
|356.418.255
|Sasa Polyester
|306.641.875
|Koza Altın
|293.946.400
|Türk Hava Yolları
|274.203.768
|Akbank
|249.868.558
|Hektaş
|212.077.902
|Petkim
|198.090.383
|Ereğli Demir Çelik
|182.291.075
|Doğan Holding
|173.141.766
|Tüpraş
|172.996.530
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.394.795
|Arçelik
|134.712.839
|İş Bankası (C)
|130.631.410
|Gübre Fabrikaları
|128.633.179
|Bim Mağazalar
|126.635.168
|Karsan Otomotiv
|119.970.071
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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