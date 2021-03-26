Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.288.261.850Şişe Cam520.944.754Vestel505.618.567Ford Otosan390.252.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.288.261.850
Şişe Cam520.944.754
Vestel505.618.567
Ford Otosan390.252.200
Kardemir (D)356.418.255
Sasa Polyester306.641.875
Koza Altın293.946.400
Türk Hava Yolları274.203.768
Akbank249.868.558
Hektaş212.077.902
Petkim198.090.383
Ereğli Demir Çelik182.291.075
Doğan Holding173.141.766
Tüpraş172.996.530
Yapı ve Kredi Bankası169.394.795
Arçelik134.712.839
İş Bankası (C)130.631.410
Gübre Fabrikaları128.633.179
Bim Mağazalar126.635.168
Karsan Otomotiv119.970.071
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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