Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.288.261.850Şişe Cam520.944.754Vestel505.618.567Ford Otosan390.252.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.288.261.850 Şişe Cam 520.944.754 Vestel 505.618.567 Ford Otosan 390.252.200 Kardemir (D) 356.418.255 Sasa Polyester 306.641.875 Koza Altın 293.946.400 Türk Hava Yolları 274.203.768 Akbank 249.868.558 Hektaş 212.077.902 Petkim 198.090.383 Ereğli Demir Çelik 182.291.075 Doğan Holding 173.141.766 Tüpraş 172.996.530 Yapı ve Kredi Bankası 169.394.795 Arçelik 134.712.839 İş Bankası (C) 130.631.410 Gübre Fabrikaları 128.633.179 Bim Mağazalar 126.635.168 Karsan Otomotiv 119.970.071 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara