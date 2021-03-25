Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.602.342.709SASA Polyester989.155.653Koza Altın568.968.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.602.342.709
|SASA Polyester
|989.155.653
|Koza Altın
|568.968.166
|Kardemir (D)
|489.617.546
|Türk Hava Yolları
|467.229.459
|Tüpraş
|460.104.980
|Ford Otosan
|337.346.264
|Petkim
|305.942.993
|Vestel
|303.656.907
|Ereğli Demir Çelik
|281.372.147
|Şişe Cam
|270.937.814
|Akbank
|239.249.491
|Bim Mağazalar
|234.251.544
|ASELSAN
|218.523.103
|Sabancı Holding
|208.747.325
|İndeks Bilgisayar
|194.806.814
|Yapı ve Kredi Bankası
|185.853.007
|Turkcell
|185.729.637
|Koza Madencilik
|176.366.658
|Doğan Holding
|174.242.333
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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