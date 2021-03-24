Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:10
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.057.660.837SASA Polyester736.030.803Şişe Cam449.367.329Akbank432.109.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.057.660.837
|SASA Polyester
|736.030.803
|Şişe Cam
|449.367.329
|Akbank
|432.109.100
|Petkim
|416.514.800
|Türk Hava Yolları
|407.664.187
|Ford Otosan
|373.447.130
|Koza Altın
|362.825.312
|Vestel
|328.889.733
|Ereğli Demir Çelik
|311.999.731
|Kardemir (D)
|305.677.923
|Yapı ve Kredi Bankası
|231.119.062
|Tüpraş
|206.978.952
|ASELSAN
|194.740.104
|İş Bankası (C)
|181.505.046
|Emlak Konut GMYO
|173.958.741
|Vakıflar Bankası
|167.334.036
|Turkcell
|144.212.726
|Sabancı Holding
|144.092.088
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|143.604.616
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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