Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:10
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.057.660.837SASA Polyester736.030.803Şişe Cam449.367.329Akbank432.109.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.057.660.837
SASA Polyester736.030.803
Şişe Cam449.367.329
Akbank432.109.100
Petkim416.514.800
Türk Hava Yolları407.664.187
Ford Otosan373.447.130
Koza Altın362.825.312
Vestel328.889.733
Ereğli Demir Çelik311.999.731
Kardemir (D)305.677.923
Yapı ve Kredi Bankası231.119.062
Tüpraş206.978.952
ASELSAN194.740.104
İş Bankası (C)181.505.046
Emlak Konut GMYO173.958.741
Vakıflar Bankası167.334.036
Turkcell144.212.726
Sabancı Holding144.092.088
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası143.604.616
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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