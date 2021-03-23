Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
23.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.228.134.319Akbank1.046.425.667Ford Otosan933.859.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.228.134.319
|Akbank
|1.046.425.667
|Ford Otosan
|933.859.187
|Ereğli Demir Çelik
|794.399.877
|Petkim
|608.037.911
|Koza Altın
|550.727.308
|Türk Hava Yolları
|534.011.348
|Şişe Cam
|492.593.791
|Yapı ve Kredi Bankası
|476.953.694
|Sasa Polyester
|411.151.971
|Koç Holding
|339.336.234
|Kardemir (D)
|335.305.584
|Sabancı Holding
|297.938.386
|Emlak Konut GMYO
|297.089.922
|Turkcell
|289.700.671
|ASELSAN
|285.576.902
|Tüpraş
|270.435.162
|Odaş Elektrik
|260.239.847
|Bim Mağazalar
|248.527.631
|İş Bankası (C)
|230.126.164
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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