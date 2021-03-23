Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

23.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:44
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.228.134.319Akbank1.046.425.667Ford Otosan933.859.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.228.134.319
Akbank1.046.425.667
Ford Otosan933.859.187
Ereğli Demir Çelik794.399.877
Petkim608.037.911
Koza Altın550.727.308
Türk Hava Yolları534.011.348
Şişe Cam492.593.791
Yapı ve Kredi Bankası476.953.694
Sasa Polyester411.151.971
Koç Holding339.336.234
Kardemir (D)335.305.584
Sabancı Holding297.938.386
Emlak Konut GMYO297.089.922
Turkcell289.700.671
ASELSAN285.576.902
Tüpraş270.435.162
Odaş Elektrik260.239.847
Bim Mağazalar248.527.631
İş Bankası (C)230.126.164
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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