Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:02
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası906.500.165Ford Otosan577.222.644Türk Hava Yolları520.618.753Şişe Cam427.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası906.500.165
Ford Otosan577.222.644
Türk Hava Yolları520.618.753
Şişe Cam427.013.870
Petkim366.096.491
Ereğli Demir Çelik334.782.095
Tüpraş333.529.460
Koza Altın320.138.562
Bim Mağazalar302.883.886
Sasa Polyester271.419.443
Turkcell230.700.880
Emlak Konut GMYO221.708.836
Akbank221.255.188
ASELSAN214.024.004
Kardemir (D)213.154.655
İş Bankası (C)212.253.643
Koç Holding198.544.426
Vakıflar Bankası191.204.605
Yapı ve Kredi Bankası169.907.692
Vestel126.455.385
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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