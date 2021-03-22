Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
22.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:02
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası906.500.165Ford Otosan577.222.644Türk Hava Yolları520.618.753Şişe Cam427.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|906.500.165
|Ford Otosan
|577.222.644
|Türk Hava Yolları
|520.618.753
|Şişe Cam
|427.013.870
|Petkim
|366.096.491
|Ereğli Demir Çelik
|334.782.095
|Tüpraş
|333.529.460
|Koza Altın
|320.138.562
|Bim Mağazalar
|302.883.886
|Sasa Polyester
|271.419.443
|Turkcell
|230.700.880
|Emlak Konut GMYO
|221.708.836
|Akbank
|221.255.188
|ASELSAN
|214.024.004
|Kardemir (D)
|213.154.655
|İş Bankası (C)
|212.253.643
|Koç Holding
|198.544.426
|Vakıflar Bankası
|191.204.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.907.692
|Vestel
|126.455.385
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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