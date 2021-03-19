Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan1.017.695.263Türk Hava Yolları716.031.539Şişe Cam499.355.000Vestel493.777.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ford Otosan1.017.695.263
Türk Hava Yolları716.031.539
Şişe Cam499.355.000
Vestel493.777.819
Garanti Bankası412.689.535
Odaş Elektrik364.348.163
Petkim363.015.226
Kardemir (D)340.378.434
Otokar212.489.490
Şekerbank208.881.898
Koza Altın187.768.182
Emlak Konut GMYO180.067.983
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası170.308.233
Bim Mağazalar169.915.344
Şok Marketler Ticaret156.878.959
Yapı ve Kredi Bankası148.320.296
Logo Yazılım145.901.571
Vakıflar Bankası138.013.314
Ereğli Demir Çelik137.969.252
ASELSAN126.805.715
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Türkan Şoray Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:29:14. #1.14#
title