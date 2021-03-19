Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan1.017.695.263Türk Hava Yolları716.031.539Şişe Cam499.355.000Vestel493.777.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|1.017.695.263
|Türk Hava Yolları
|716.031.539
|Şişe Cam
|499.355.000
|Vestel
|493.777.819
|Garanti Bankası
|412.689.535
|Odaş Elektrik
|364.348.163
|Petkim
|363.015.226
|Kardemir (D)
|340.378.434
|Otokar
|212.489.490
|Şekerbank
|208.881.898
|Koza Altın
|187.768.182
|Emlak Konut GMYO
|180.067.983
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|170.308.233
|Bim Mağazalar
|169.915.344
|Şok Marketler Ticaret
|156.878.959
|Yapı ve Kredi Bankası
|148.320.296
|Logo Yazılım
|145.901.571
|Vakıflar Bankası
|138.013.314
|Ereğli Demir Çelik
|137.969.252
|ASELSAN
|126.805.715
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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