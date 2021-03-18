Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

18.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:50
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan1.651.289.671Garanti Bankası679.461.583Türk Hava Yolları623.268.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ford Otosan1.651.289.671
Garanti Bankası679.461.583
Türk Hava Yolları623.268.291
Kardemir (D)558.369.216
Şişe Cam406.696.958
Sasa Polyester320.685.980
Yapı ve Kredi Bankası309.166.418
Koza Altın297.652.523
Otokar280.787.830
Emlak Konut GMYO274.488.134
Koç Holding256.712.642
Petkim201.748.137
Akbank184.786.181
İş Bankası (C)171.866.836
Ereğli Demir Çelik169.267.353
Tüpraş154.595.608
Karsan Otomotiv153.240.524
Şok Marketler Ticaret134.911.861
Pegasus131.494.119
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası123.616.080
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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