Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
18.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:50
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan1.651.289.671Garanti Bankası679.461.583Türk Hava Yolları623.268.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|1.651.289.671
|Garanti Bankası
|679.461.583
|Türk Hava Yolları
|623.268.291
|Kardemir (D)
|558.369.216
|Şişe Cam
|406.696.958
|Sasa Polyester
|320.685.980
|Yapı ve Kredi Bankası
|309.166.418
|Koza Altın
|297.652.523
|Otokar
|280.787.830
|Emlak Konut GMYO
|274.488.134
|Koç Holding
|256.712.642
|Petkim
|201.748.137
|Akbank
|184.786.181
|İş Bankası (C)
|171.866.836
|Ereğli Demir Çelik
|169.267.353
|Tüpraş
|154.595.608
|Karsan Otomotiv
|153.240.524
|Şok Marketler Ticaret
|134.911.861
|Pegasus
|131.494.119
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|123.616.080
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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