Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:48
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam885.890.064Koç Holding589.235.909Türk Hava Yolları562.960.568Garanti Bankası485.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam885.890.064
Koç Holding589.235.909
Türk Hava Yolları562.960.568
Garanti Bankası485.305.939
SASA Polyester433.430.280
Ereğli Demir Çelik357.419.404
Karsan Otomotiv355.548.337
Otokar342.892.390
Tofaş Oto Fabrikası325.283.285
Kardemir (D)242.058.227
Emlak Konut GMYO235.043.540
Koza Altın221.055.343
Ford Otosan214.523.840
Türk Traktör200.519.609
Yapı ve Kredi Bankası191.717.412
Petkim189.453.963
Doğuş Otomotiv188.007.019
Akbank183.896.995
Odaş Elektrik164.742.489
Tüpraş158.148.416
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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