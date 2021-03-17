Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:48
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam885.890.064Koç Holding589.235.909Türk Hava Yolları562.960.568Garanti Bankası485.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|885.890.064
|Koç Holding
|589.235.909
|Türk Hava Yolları
|562.960.568
|Garanti Bankası
|485.305.939
|SASA Polyester
|433.430.280
|Ereğli Demir Çelik
|357.419.404
|Karsan Otomotiv
|355.548.337
|Otokar
|342.892.390
|Tofaş Oto Fabrikası
|325.283.285
|Kardemir (D)
|242.058.227
|Emlak Konut GMYO
|235.043.540
|Koza Altın
|221.055.343
|Ford Otosan
|214.523.840
|Türk Traktör
|200.519.609
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.717.412
|Petkim
|189.453.963
|Doğuş Otomotiv
|188.007.019
|Akbank
|183.896.995
|Odaş Elektrik
|164.742.489
|Tüpraş
|158.148.416
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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