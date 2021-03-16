Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
16.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:02
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası861.866.832Koza Altın694.013.089Otokar492.834.036Kardemir (D)454.247.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|861.866.832
|Koza Altın
|694.013.089
|Otokar
|492.834.036
|Kardemir (D)
|454.247.761
|Şişe Cam
|336.058.612
|Türk Hava Yolları
|334.423.104
|Logo Yazılım
|322.130.385
|Gözde Girişim
|284.399.641
|Petkim
|278.725.688
|Ford Otosan
|245.232.354
|Sasa Polyester
|224.177.463
|Emlak Konut GMYO
|186.717.251
|Turkcell
|165.032.161
|Ereğli Demir Çelik
|161.035.550
|Akbank
|147.415.406
|Yapı ve Kredi Bankası
|141.282.537
|ASELSAN
|131.783.496
|Tüpraş
|126.552.124
|Odaş Elektrik
|126.419.565
|Gübre Fabrikaları
|125.345.506
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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