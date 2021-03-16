Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

16.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:02
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası861.866.832Koza Altın694.013.089Otokar492.834.036Kardemir (D)454.247.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası861.866.832
Koza Altın694.013.089
Otokar492.834.036
Kardemir (D)454.247.761
Şişe Cam336.058.612
Türk Hava Yolları334.423.104
Logo Yazılım322.130.385
Gözde Girişim284.399.641
Petkim278.725.688
Ford Otosan245.232.354
Sasa Polyester224.177.463
Emlak Konut GMYO186.717.251
Turkcell165.032.161
Ereğli Demir Çelik161.035.550
Akbank147.415.406
Yapı ve Kredi Bankası141.282.537
ASELSAN131.783.496
Tüpraş126.552.124
Odaş Elektrik126.419.565
Gübre Fabrikaları125.345.506
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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