Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
15.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester561.354.939Türk Hava Yolları515.707.701Garanti Bankası507.616.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|561.354.939
|Türk Hava Yolları
|515.707.701
|Garanti Bankası
|507.616.035
|Kardemir (D)
|478.570.769
|ASELSAN
|393.846.389
|Otokar
|370.377.431
|Şişe Cam
|359.004.058
|Petkim
|295.716.222
|Emlak Konut GMYO
|228.739.958
|Koza Altın
|218.464.333
|Ereğli Demir Çelik
|180.523.329
|Ford Otosan
|179.523.886
|Alarko GMYO
|173.781.719
|Yapı ve Kredi Bankası
|163.698.093
|Bim Mağazalar
|161.365.632
|Doğan Holding
|154.350.633
|Tüpraş
|141.833.742
|Pegasus
|119.155.466
|Ege Gübre
|118.417.798
|Gözde Girişim
|117.325.405
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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