Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

15.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:25
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester561.354.939Türk Hava Yolları515.707.701Garanti Bankası507.616.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
SASA Polyester561.354.939
Türk Hava Yolları515.707.701
Garanti Bankası507.616.035
Kardemir (D)478.570.769
ASELSAN393.846.389
Otokar370.377.431
Şişe Cam359.004.058
Petkim295.716.222
Emlak Konut GMYO228.739.958
Koza Altın218.464.333
Ereğli Demir Çelik180.523.329
Ford Otosan179.523.886
Alarko GMYO173.781.719
Yapı ve Kredi Bankası163.698.093
Bim Mağazalar161.365.632
Doğan Holding154.350.633
Tüpraş141.833.742
Pegasus119.155.466
Ege Gübre118.417.798
Gözde Girişim117.325.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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