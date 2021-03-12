Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
12.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester752.356.763Garanti Bankası490.243.883Emlak Konut GMYO419.585.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|752.356.763
|Garanti Bankası
|490.243.883
|Emlak Konut GMYO
|419.585.659
|Kardemir (D)
|350.592.477
|Turkcell
|340.388.622
|Türk Hava Yolları
|335.780.104
|Koza Altın
|251.970.599
|Şişe Cam
|246.293.581
|Petkim
|242.121.267
|Yapı ve Kredi Bankası
|211.493.550
|Kerevitaş Gıda
|206.660.283
|Ereğli Demir Çelik
|202.075.517
|Otokar
|197.027.801
|Halkbank
|192.832.788
|Bim Mağazalar
|179.031.574
|Vakıflar Bankası
|177.518.475
|İş Bankası (C)
|170.019.836
|Tüpraş
|162.582.827
|Akbank
|158.887.233
|Odaş Elektrik
|150.383.831
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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