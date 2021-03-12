Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

12.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:46
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester752.356.763Garanti Bankası490.243.883Emlak Konut GMYO419.585.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
SASA Polyester752.356.763
Garanti Bankası490.243.883
Emlak Konut GMYO419.585.659
Kardemir (D)350.592.477
Turkcell340.388.622
Türk Hava Yolları335.780.104
Koza Altın251.970.599
Şişe Cam246.293.581
Petkim242.121.267
Yapı ve Kredi Bankası211.493.550
Kerevitaş Gıda206.660.283
Ereğli Demir Çelik202.075.517
Otokar197.027.801
Halkbank192.832.788
Bim Mağazalar179.031.574
Vakıflar Bankası177.518.475
İş Bankası (C)170.019.836
Tüpraş162.582.827
Akbank158.887.233
Odaş Elektrik150.383.831
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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