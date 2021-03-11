Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
11.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.279.114.969Şişe Cam695.855.278Koza Altın532.755.289Garanti Bankası428.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.279.114.969
|Şişe Cam
|695.855.278
|Koza Altın
|532.755.289
|Garanti Bankası
|428.046.829
|Turkcell
|377.653.948
|Petkim
|365.057.244
|Türk Hava Yolları
|320.211.244
|Kardemir (D)
|308.224.813
|Emlak Konut GMYO
|294.172.275
|Gübre Fabrikaları
|278.580.510
|Arçelik
|260.370.632
|Tüpraş
|242.671.093
|ASELSAN
|240.882.675
|Bim Mağazalar
|227.134.484
|Ford Otosan
|218.919.103
|Otokar
|216.962.385
|Doğan Holding
|195.544.054
|Ereğli Demir Çelik
|192.941.247
|Kordsa Teknik Tekstil
|179.261.087
|Koza Madencilik
|175.936.750
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500