Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

11.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:46
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.279.114.969Şişe Cam695.855.278Koza Altın532.755.289Garanti Bankası428.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester1.279.114.969
Şişe Cam695.855.278
Koza Altın532.755.289
Garanti Bankası428.046.829
Turkcell377.653.948
Petkim365.057.244
Türk Hava Yolları320.211.244
Kardemir (D)308.224.813
Emlak Konut GMYO294.172.275
Gübre Fabrikaları278.580.510
Arçelik260.370.632
Tüpraş242.671.093
ASELSAN240.882.675
Bim Mağazalar227.134.484
Ford Otosan218.919.103
Otokar216.962.385
Doğan Holding195.544.054
Ereğli Demir Çelik192.941.247
Kordsa Teknik Tekstil179.261.087
Koza Madencilik175.936.750
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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