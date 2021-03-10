Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

10.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:39
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.032.131.428Garanti Bankası884.055.907Petkim658.185.212Kardemir (D)597.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester1.032.131.428
Garanti Bankası884.055.907
Petkim658.185.212
Kardemir (D)597.182.001
Gübre Fabrikaları485.569.207
Ereğli Demir Çelik394.698.413
Koza Altın369.596.114
Şişe Cam360.202.334
Türk Hava Yolları339.867.575
Odaş Elektrik326.459.271
Vestel294.986.209
İndeks Bilgisayar212.716.756
Karsan Otomotiv195.541.990
Bim Mağazalar185.493.515
Emlak Konut GMYO176.549.291
Aselsan150.496.321
Tüpraş145.963.729
Tekfen Holding136.242.007
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası126.571.491
Doğan Holding125.330.365
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Mesut Özil Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:43:31. #1.15#
title