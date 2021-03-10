Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
10.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:39
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.032.131.428Garanti Bankası884.055.907Petkim658.185.212Kardemir (D)597.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.032.131.428
|Garanti Bankası
|884.055.907
|Petkim
|658.185.212
|Kardemir (D)
|597.182.001
|Gübre Fabrikaları
|485.569.207
|Ereğli Demir Çelik
|394.698.413
|Koza Altın
|369.596.114
|Şişe Cam
|360.202.334
|Türk Hava Yolları
|339.867.575
|Odaş Elektrik
|326.459.271
|Vestel
|294.986.209
|İndeks Bilgisayar
|212.716.756
|Karsan Otomotiv
|195.541.990
|Bim Mağazalar
|185.493.515
|Emlak Konut GMYO
|176.549.291
|Aselsan
|150.496.321
|Tüpraş
|145.963.729
|Tekfen Holding
|136.242.007
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|126.571.491
|Doğan Holding
|125.330.365
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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