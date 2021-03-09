Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

09.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:51
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.159.034.898Garanti BBVA1.092.219.154Petkim623.233.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.159.034.898
Garanti BBVA1.092.219.154
Petkim623.233.532
Bim Mağazalar542.453.891
Şişe Cam440.660.099
Koza Altın409.388.789
Kardemir (D)364.285.793
Akbank359.144.223
Emlak Konut GMYO295.761.969
Hektaş285.197.354
Turkcell274.393.167
Alarko GMYO260.051.372
Pegasus237.586.894
Ereğli Demir Çelik222.146.799
İndeks Bilgisayar219.104.413
Gözde Girişim210.287.223
Sasa Polyester197.300.960
Tüpraş183.608.196
ASELSAN174.624.073
Doğan Holding173.476.645
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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