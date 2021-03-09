Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
09.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:51
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.159.034.898Garanti BBVA1.092.219.154Petkim623.233.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.159.034.898
|Garanti BBVA
|1.092.219.154
|Petkim
|623.233.532
|Bim Mağazalar
|542.453.891
|Şişe Cam
|440.660.099
|Koza Altın
|409.388.789
|Kardemir (D)
|364.285.793
|Akbank
|359.144.223
|Emlak Konut GMYO
|295.761.969
|Hektaş
|285.197.354
|Turkcell
|274.393.167
|Alarko GMYO
|260.051.372
|Pegasus
|237.586.894
|Ereğli Demir Çelik
|222.146.799
|İndeks Bilgisayar
|219.104.413
|Gözde Girişim
|210.287.223
|Sasa Polyester
|197.300.960
|Tüpraş
|183.608.196
|ASELSAN
|174.624.073
|Doğan Holding
|173.476.645
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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