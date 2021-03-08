Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

08.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.031.890.732Petkim940.351.684Koza Altın770.323.089Halkbank723.800.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.031.890.732
Petkim940.351.684
Koza Altın770.323.089
Halkbank723.800.701
Tüpraş560.660.919
Kardemir (D)466.180.206
Türk Hava Yolları462.718.822
Vakıflar Bankası456.474.407
Hektaş431.104.566
Emlak Konut GMYO359.264.520
Ereğli Demir Çelik349.518.176
İndeks Bilgisayar321.667.446
Turkcell308.369.889
Gözde Girişim306.044.618
Şişe Cam299.849.290
Doğan Holding254.300.018
İş Bankası (C)244.447.144
Yapı ve Kredi Bankası215.459.309
Odaş Elektrik209.479.735
Gübre Fabrikaları205.544.865
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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