Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
08.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.031.890.732Petkim940.351.684Koza Altın770.323.089Halkbank723.800.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.031.890.732
|Petkim
|940.351.684
|Koza Altın
|770.323.089
|Halkbank
|723.800.701
|Tüpraş
|560.660.919
|Kardemir (D)
|466.180.206
|Türk Hava Yolları
|462.718.822
|Vakıflar Bankası
|456.474.407
|Hektaş
|431.104.566
|Emlak Konut GMYO
|359.264.520
|Ereğli Demir Çelik
|349.518.176
|İndeks Bilgisayar
|321.667.446
|Turkcell
|308.369.889
|Gözde Girişim
|306.044.618
|Şişe Cam
|299.849.290
|Doğan Holding
|254.300.018
|İş Bankası (C)
|244.447.144
|Yapı ve Kredi Bankası
|215.459.309
|Odaş Elektrik
|209.479.735
|Gübre Fabrikaları
|205.544.865
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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