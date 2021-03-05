Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

05.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:45
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.256.225.077Garanti Bankası666.173.300İndeks Bilgisayar608.867.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.256.225.077
Garanti Bankası666.173.300
İndeks Bilgisayar608.867.186
Kardemir (D)603.052.449
Türk Hava Yolları601.189.206
ASELSAN502.148.230
Şişe Cam410.116.627
Tüpraş407.846.152
Odaş Elektrik389.974.766
Emlak Konut GMYO369.358.032
Doğan Holding347.098.424
Ereğli Demir Çelik218.596.124
Koza Altın205.758.256
Pegasus204.482.864
Ford Otosan200.978.579
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası172.362.012
Gübre Fabrikaları162.399.159
Gözde Girişim158.685.012
Halkbank157.842.837
Akbank155.395.455
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Pervin Buldan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:05:32. #1.16#
title