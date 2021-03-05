Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:45
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.256.225.077Garanti Bankası666.173.300İndeks Bilgisayar608.867.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.256.225.077
|Garanti Bankası
|666.173.300
|İndeks Bilgisayar
|608.867.186
|Kardemir (D)
|603.052.449
|Türk Hava Yolları
|601.189.206
|ASELSAN
|502.148.230
|Şişe Cam
|410.116.627
|Tüpraş
|407.846.152
|Odaş Elektrik
|389.974.766
|Emlak Konut GMYO
|369.358.032
|Doğan Holding
|347.098.424
|Ereğli Demir Çelik
|218.596.124
|Koza Altın
|205.758.256
|Pegasus
|204.482.864
|Ford Otosan
|200.978.579
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|172.362.012
|Gübre Fabrikaları
|162.399.159
|Gözde Girişim
|158.685.012
|Halkbank
|157.842.837
|Akbank
|155.395.455
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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