Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
04.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.286.145.398Petkim721.109.067Kardemir (D)653.109.441Şişe Cam543.318.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.286.145.398
|Petkim
|721.109.067
|Kardemir (D)
|653.109.441
|Şişe Cam
|543.318.998
|Koza Altın
|503.426.473
|Emlak Konut GMYO
|437.451.840
|Odaş Elektrik
|422.770.842
|Pegasus
|395.976.491
|Garanti Bankası
|372.678.026
|Özak GMYO
|348.061.187
|Ereğli Demir Çelik
|305.954.816
|Gözde Girişim
|300.464.199
|Doğan Holding
|195.568.826
|Karsan Otomotiv
|182.477.169
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.991.627
|Tüpraş
|163.333.522
|Gübre Fabrikaları
|157.217.224
|Koza Madencilik
|150.361.221
|ASELSAN
|149.823.126
|Arçelik
|147.151.085
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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