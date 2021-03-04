Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

04.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.286.145.398Petkim721.109.067Kardemir (D)653.109.441Şişe Cam543.318.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.286.145.398
Petkim721.109.067
Kardemir (D)653.109.441
Şişe Cam543.318.998
Koza Altın503.426.473
Emlak Konut GMYO437.451.840
Odaş Elektrik422.770.842
Pegasus395.976.491
Garanti Bankası372.678.026
Özak GMYO348.061.187
Ereğli Demir Çelik305.954.816
Gözde Girişim300.464.199
Doğan Holding195.568.826
Karsan Otomotiv182.477.169
Yapı ve Kredi Bankası169.991.627
Tüpraş163.333.522
Gübre Fabrikaları157.217.224
Koza Madencilik150.361.221
ASELSAN149.823.126
Arçelik147.151.085
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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