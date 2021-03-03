Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

03.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:33
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.333.547.738Kardemir (D)1.274.292.073Garanti Bankası860.753.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.333.547.738
Kardemir (D)1.274.292.073
Garanti Bankası860.753.874
Ereğli Demir Çelik788.075.804
Petkim754.443.416
Şişe Cam731.393.203
Koza Altın472.881.853
Karsan Otomotiv470.161.699
Emlak Konut GMYO336.578.252
Pegasus325.264.356
Yapı ve Kredi Bankası269.461.991
ASELSAN234.781.472
Sasa Polyester227.760.727
Odaş Elektrik222.393.503
Şekerbank204.492.102
Doğan Holding203.667.178
Akbank203.258.427
Zorlu Enerji202.889.065
Tüpraş199.925.313
İş Bankası (C)190.348.627
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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