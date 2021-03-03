Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
03.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.333.547.738Kardemir (D)1.274.292.073Garanti Bankası860.753.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.333.547.738
|Kardemir (D)
|1.274.292.073
|Garanti Bankası
|860.753.874
|Ereğli Demir Çelik
|788.075.804
|Petkim
|754.443.416
|Şişe Cam
|731.393.203
|Koza Altın
|472.881.853
|Karsan Otomotiv
|470.161.699
|Emlak Konut GMYO
|336.578.252
|Pegasus
|325.264.356
|Yapı ve Kredi Bankası
|269.461.991
|ASELSAN
|234.781.472
|Sasa Polyester
|227.760.727
|Odaş Elektrik
|222.393.503
|Şekerbank
|204.492.102
|Doğan Holding
|203.667.178
|Akbank
|203.258.427
|Zorlu Enerji
|202.889.065
|Tüpraş
|199.925.313
|İş Bankası (C)
|190.348.627
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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