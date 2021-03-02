Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:33
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.529.859.767Koza Altın1.101.520.596Pegasus904.990.748Kardemir (D)845.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.529.859.767
Koza Altın1.101.520.596
Pegasus904.990.748
Kardemir (D)845.833.893
Petkim790.726.233
Emlak Konut GMYO719.647.563
Şişe Cam688.957.935
Garanti Bankası688.760.181
Tüpraş559.132.570
Karsan Otomotiv473.737.433
TAV Havalimanları405.978.925
İndeks Bilgisayar291.140.235
Gübre Fabrikaları280.437.024
Ford Otosan279.277.444
Şekerbank259.232.281
Doğan Holding258.414.481
Akbank253.456.182
Yapı ve Kredi Bankası252.060.136
Odaş Elektrik250.420.685
Sasa Polyester246.848.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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