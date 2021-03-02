Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.529.859.767Koza Altın1.101.520.596Pegasus904.990.748Kardemir (D)845.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.529.859.767
|Koza Altın
|1.101.520.596
|Pegasus
|904.990.748
|Kardemir (D)
|845.833.893
|Petkim
|790.726.233
|Emlak Konut GMYO
|719.647.563
|Şişe Cam
|688.957.935
|Garanti Bankası
|688.760.181
|Tüpraş
|559.132.570
|Karsan Otomotiv
|473.737.433
|TAV Havalimanları
|405.978.925
|İndeks Bilgisayar
|291.140.235
|Gübre Fabrikaları
|280.437.024
|Ford Otosan
|279.277.444
|Şekerbank
|259.232.281
|Doğan Holding
|258.414.481
|Akbank
|253.456.182
|Yapı ve Kredi Bankası
|252.060.136
|Odaş Elektrik
|250.420.685
|Sasa Polyester
|246.848.099
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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