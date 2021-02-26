Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:41
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın946.391.056Türk Hava Yolları937.364.702Garanti Bankası638.966.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın946.391.056
Türk Hava Yolları937.364.702
Garanti Bankası638.966.004
Sasa Polyester551.205.441
Petkim539.159.839
Karsan Otomotiv424.171.665
Pegasus411.065.740
Şişe Cam336.719.745
Kardemir (D)328.804.164
Emlak Konut GMYO305.198.388
ASELSAN273.586.240
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası267.593.161
Vakıflar Bankası253.885.523
Turkcell226.900.684
Ereğli Demir Çelik218.038.454
Ford Otosan216.616.150
Tüpraş209.561.067
Odaş Elektrik205.872.601
Gübre Fabrikaları174.927.915
Akbank170.080.479
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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