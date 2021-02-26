Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın946.391.056Türk Hava Yolları937.364.702Garanti Bankası638.966.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|946.391.056
|Türk Hava Yolları
|937.364.702
|Garanti Bankası
|638.966.004
|Sasa Polyester
|551.205.441
|Petkim
|539.159.839
|Karsan Otomotiv
|424.171.665
|Pegasus
|411.065.740
|Şişe Cam
|336.719.745
|Kardemir (D)
|328.804.164
|Emlak Konut GMYO
|305.198.388
|ASELSAN
|273.586.240
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|267.593.161
|Vakıflar Bankası
|253.885.523
|Turkcell
|226.900.684
|Ereğli Demir Çelik
|218.038.454
|Ford Otosan
|216.616.150
|Tüpraş
|209.561.067
|Odaş Elektrik
|205.872.601
|Gübre Fabrikaları
|174.927.915
|Akbank
|170.080.479
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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