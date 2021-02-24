Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
24.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.233.059.137Sasa Polyester1.228.131.379Koza Altın949.241.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.233.059.137
|Sasa Polyester
|1.228.131.379
|Koza Altın
|949.241.238
|Pegasus
|869.094.037
|ASELSAN
|843.404.553
|Petkim
|808.973.143
|Odaş Elektrik
|687.057.055
|Garanti Bankası
|673.303.375
|Gübre Fabrikaları
|634.902.852
|Emlak Konut GMYO
|347.818.547
|Şişe Cam
|310.123.984
|Turkcell
|297.486.639
|Vakıflar Bankası
|271.458.660
|Kardemir (D)
|271.203.604
|Tüpraş
|229.771.636
|Akbank
|221.771.799
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|217.456.219
|Hektaş
|208.963.826
|Yapı ve Kredi Bankası
|194.174.735
|Otokar
|192.336.405
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500