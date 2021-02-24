Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

24.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:46
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.233.059.137Sasa Polyester1.228.131.379Koza Altın949.241.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.233.059.137
Sasa Polyester1.228.131.379
Koza Altın949.241.238
Pegasus869.094.037
ASELSAN843.404.553
Petkim808.973.143
Odaş Elektrik687.057.055
Garanti Bankası673.303.375
Gübre Fabrikaları634.902.852
Emlak Konut GMYO347.818.547
Şişe Cam310.123.984
Turkcell297.486.639
Vakıflar Bankası271.458.660
Kardemir (D)271.203.604
Tüpraş229.771.636
Akbank221.771.799
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası217.456.219
Hektaş208.963.826
Yapı ve Kredi Bankası194.174.735
Otokar192.336.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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