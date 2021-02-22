Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:42
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester765.219.966Türk Hava Yolları449.456.533Koza Altın358.473.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester765.219.966
Türk Hava Yolları449.456.533
Koza Altın358.473.163
Vakıflar Bankası304.313.206
Karsan Otomotiv265.927.300
Gübre Fabrikaları242.856.477
Hektaş240.801.514
Garanti Bankası211.509.529
Kardemir (D)206.235.980
Ford Otosan203.534.251
Odaş Elektrik184.846.324
Turkcell176.216.717
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası169.995.467
Petkim149.632.148
Halkbank144.937.285
Tofaş Oto Fabrikası134.119.915
İş Finansal Kiralama129.992.568
Pegasus129.898.475
Şişe Cam126.930.944
Emlak Konut GMYO123.521.195
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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