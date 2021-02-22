Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
22.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester765.219.966Türk Hava Yolları449.456.533Koza Altın358.473.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|765.219.966
|Türk Hava Yolları
|449.456.533
|Koza Altın
|358.473.163
|Vakıflar Bankası
|304.313.206
|Karsan Otomotiv
|265.927.300
|Gübre Fabrikaları
|242.856.477
|Hektaş
|240.801.514
|Garanti Bankası
|211.509.529
|Kardemir (D)
|206.235.980
|Ford Otosan
|203.534.251
|Odaş Elektrik
|184.846.324
|Turkcell
|176.216.717
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|169.995.467
|Petkim
|149.632.148
|Halkbank
|144.937.285
|Tofaş Oto Fabrikası
|134.119.915
|İş Finansal Kiralama
|129.992.568
|Pegasus
|129.898.475
|Şişe Cam
|126.930.944
|Emlak Konut GMYO
|123.521.195
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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