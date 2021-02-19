Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
19.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:47
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.334.113.422Koza Altın1.192.291.603Gübre Fabrikaları1.139.512.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.334.113.422
|Koza Altın
|1.192.291.603
|Gübre Fabrikaları
|1.139.512.746
|Garanti Bankası
|536.930.244
|Petkim
|530.240.936
|Halkbank
|467.732.904
|Odaş Elektrik
|421.520.491
|Ford Otosan
|388.329.835
|Turkcell
|370.610.493
|Arçelik
|346.166.918
|Türk Hava Yolları
|336.406.129
|Kordsa Teknik Tekstil
|329.377.494
|Vestel
|287.521.016
|Hektaş
|285.208.918
|Enerjisa Enerji
|281.493.118
|İpek Doğal Enerji
|281.412.844
|Koza Madencilik
|281.050.092
|Şişe Cam
|279.042.168
|Emlak Konut GMYO
|249.603.862
|Kardemir (D)
|220.527.538
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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