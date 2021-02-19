Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

19.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:47
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.334.113.422Koza Altın1.192.291.603Gübre Fabrikaları1.139.512.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester1.334.113.422
Koza Altın1.192.291.603
Gübre Fabrikaları1.139.512.746
Garanti Bankası536.930.244
Petkim530.240.936
Halkbank467.732.904
Odaş Elektrik421.520.491
Ford Otosan388.329.835
Turkcell370.610.493
Arçelik346.166.918
Türk Hava Yolları336.406.129
Kordsa Teknik Tekstil329.377.494
Vestel287.521.016
Hektaş285.208.918
Enerjisa Enerji281.493.118
İpek Doğal Enerji281.412.844
Koza Madencilik281.050.092
Şişe Cam279.042.168
Emlak Konut GMYO249.603.862
Kardemir (D)220.527.538
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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