Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:21
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiHalkbank2.547.744.079Sasa Polyester1.328.405.190Türk Hava Yolları878.953.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Halkbank2.547.744.079
Sasa Polyester1.328.405.190
Türk Hava Yolları878.953.538
Koza Altın819.449.104
Vakıflar Bankası782.107.508
Garanti Bankası711.337.586
Petkim575.677.175
Ford Otosan536.265.193
Odaş Elektrik498.280.172
Şişe Cam360.199.345
Karsan Otomotiv360.174.659
İpek Doğal Enerji323.324.352
Kardemir (D)315.842.573
Pegasus314.384.056
Koza Madencilik307.180.865
Akbank296.610.658
Hektaş267.045.284
Gübre Fabrikaları266.284.804
Kordsa Teknik Tekstil260.596.613
Tüpraş240.919.504
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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