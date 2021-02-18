Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiHalkbank2.547.744.079Sasa Polyester1.328.405.190Türk Hava Yolları878.953.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Halkbank
|2.547.744.079
|Sasa Polyester
|1.328.405.190
|Türk Hava Yolları
|878.953.538
|Koza Altın
|819.449.104
|Vakıflar Bankası
|782.107.508
|Garanti Bankası
|711.337.586
|Petkim
|575.677.175
|Ford Otosan
|536.265.193
|Odaş Elektrik
|498.280.172
|Şişe Cam
|360.199.345
|Karsan Otomotiv
|360.174.659
|İpek Doğal Enerji
|323.324.352
|Kardemir (D)
|315.842.573
|Pegasus
|314.384.056
|Koza Madencilik
|307.180.865
|Akbank
|296.610.658
|Hektaş
|267.045.284
|Gübre Fabrikaları
|266.284.804
|Kordsa Teknik Tekstil
|260.596.613
|Tüpraş
|240.919.504
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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