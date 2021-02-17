Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:30
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.139.398.196Koza Altın880.088.148Garanti Bankası718.006.559Şekerbank544.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester1.139.398.196
Koza Altın880.088.148
Garanti Bankası718.006.559
Şekerbank544.876.185
Halkbank533.941.240
Gübre Fabrikaları488.657.189
Türk Hava Yolları477.531.751
Kardemir (D)471.009.669
Petkim451.785.892
Emlak Konut GMYO439.742.677
Şişe Cam410.789.022
Turkcell386.523.502
Ford Otosan363.529.280
GSD Holding341.884.208
Odaş Elektrik322.848.659
Karsan Otomotiv318.899.949
Yapı ve Kredi Bankası317.298.946
Vakıflar Bankası311.523.147
Koza Madencilik309.913.948
Akbank303.874.508
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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