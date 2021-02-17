Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester1.139.398.196Koza Altın880.088.148Garanti Bankası718.006.559Şekerbank544.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.139.398.196
|Koza Altın
|880.088.148
|Garanti Bankası
|718.006.559
|Şekerbank
|544.876.185
|Halkbank
|533.941.240
|Gübre Fabrikaları
|488.657.189
|Türk Hava Yolları
|477.531.751
|Kardemir (D)
|471.009.669
|Petkim
|451.785.892
|Emlak Konut GMYO
|439.742.677
|Şişe Cam
|410.789.022
|Turkcell
|386.523.502
|Ford Otosan
|363.529.280
|GSD Holding
|341.884.208
|Odaş Elektrik
|322.848.659
|Karsan Otomotiv
|318.899.949
|Yapı ve Kredi Bankası
|317.298.946
|Vakıflar Bankası
|311.523.147
|Koza Madencilik
|309.913.948
|Akbank
|303.874.508
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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