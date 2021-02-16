Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.379.402.514Sasa Polyester889.669.939Emlak Konut GMYO853.891.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.379.402.514
|Sasa Polyester
|889.669.939
|Emlak Konut GMYO
|853.891.512
|İpek Doğal Enerji
|646.767.629
|Gübre Fabrikaları
|633.684.647
|Garanti Bankası
|520.750.208
|Koza Madencilik
|497.099.620
|Şekerbank
|378.548.643
|Tüpraş
|366.190.968
|Turkcell
|333.341.670
|Türk Hava Yolları
|320.492.233
|Petkim
|316.058.603
|Kardemir (D)
|315.389.380
|Şişe Cam
|312.860.138
|Vakıflar Bankası
|309.003.957
|Yapı ve Kredi Bankası
|304.603.193
|Akbank
|293.205.132
|Odaş Elektrik
|278.938.071
|Karsan Otomotiv
|233.251.004
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|223.341.506
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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