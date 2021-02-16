Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:46
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.379.402.514Sasa Polyester889.669.939Emlak Konut GMYO853.891.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın1.379.402.514
Sasa Polyester889.669.939
Emlak Konut GMYO853.891.512
İpek Doğal Enerji646.767.629
Gübre Fabrikaları633.684.647
Garanti Bankası520.750.208
Koza Madencilik497.099.620
Şekerbank378.548.643
Tüpraş366.190.968
Turkcell333.341.670
Türk Hava Yolları320.492.233
Petkim316.058.603
Kardemir (D)315.389.380
Şişe Cam312.860.138
Vakıflar Bankası309.003.957
Yapı ve Kredi Bankası304.603.193
Akbank293.205.132
Odaş Elektrik278.938.071
Karsan Otomotiv233.251.004
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası223.341.506
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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