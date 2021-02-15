Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.539.269.215Sasa Polyester1.271.499.049Türk Hava Yolları855.276.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.539.269.215
|Sasa Polyester
|1.271.499.049
|Türk Hava Yolları
|855.276.439
|Turkcell
|490.336.984
|Petkim
|380.504.373
|Şişe Cam
|358.136.914
|Garanti Bankası
|352.978.739
|Tüpraş
|292.941.316
|GSD Holding
|283.225.333
|Yapı ve Kredi Bankası
|223.834.307
|Pegasus
|211.348.992
|Koza Madencilik
|210.055.561
|İpek Doğal Enerji
|195.518.721
|Pınar Süt
|186.840.923
|İş Bankası (C)
|182.123.198
|Odaş Elektrik
|181.612.645
|Ereğli Demir Çelik
|177.855.109
|Albaraka Türk
|175.004.947
|TAV Havalimanları
|164.991.446
|Gübre Fabrikaları
|162.611.406
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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