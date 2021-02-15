Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.539.269.215Sasa Polyester1.271.499.049Türk Hava Yolları855.276.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın1.539.269.215
Sasa Polyester1.271.499.049
Türk Hava Yolları855.276.439
Turkcell490.336.984
Petkim380.504.373
Şişe Cam358.136.914
Garanti Bankası352.978.739
Tüpraş292.941.316
GSD Holding283.225.333
Yapı ve Kredi Bankası223.834.307
Pegasus211.348.992
Koza Madencilik210.055.561
İpek Doğal Enerji195.518.721
Pınar Süt186.840.923
İş Bankası (C)182.123.198
Odaş Elektrik181.612.645
Ereğli Demir Çelik177.855.109
Albaraka Türk175.004.947
TAV Havalimanları164.991.446
Gübre Fabrikaları162.611.406
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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