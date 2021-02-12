Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:50
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester850.831.894Koza Altın663.751.176Garanti Bankası534.733.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester850.831.894
Koza Altın663.751.176
Garanti Bankası534.733.565
Doğan Holding442.022.120
Koza Madencilik440.639.035
Ereğli Demir Çelik400.303.912
Şişe Cam393.958.926
İpek Doğal Enerji368.177.379
Odaş Elektrik345.829.968
Emlak Konut GMYO343.337.947
Petkim338.373.179
Türk Traktör310.228.062
Tüpraş289.012.446
Karsan Otomotiv254.525.767
Turkcell229.282.083
Kardemir (D)207.071.539
Türk Hava Yolları195.472.893
Akbank174.010.605
Koç Holding171.918.327
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası166.711.682
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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