Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:50
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester850.831.894Koza Altın663.751.176Garanti Bankası534.733.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|850.831.894
|Koza Altın
|663.751.176
|Garanti Bankası
|534.733.565
|Doğan Holding
|442.022.120
|Koza Madencilik
|440.639.035
|Ereğli Demir Çelik
|400.303.912
|Şişe Cam
|393.958.926
|İpek Doğal Enerji
|368.177.379
|Odaş Elektrik
|345.829.968
|Emlak Konut GMYO
|343.337.947
|Petkim
|338.373.179
|Türk Traktör
|310.228.062
|Tüpraş
|289.012.446
|Karsan Otomotiv
|254.525.767
|Turkcell
|229.282.083
|Kardemir (D)
|207.071.539
|Türk Hava Yolları
|195.472.893
|Akbank
|174.010.605
|Koç Holding
|171.918.327
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|166.711.682
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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