Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
11.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:45
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın666.092.488Emlak Konut GMYO610.271.709Petkim565.347.749Sasa Polyester491.962.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|666.092.488
|Emlak Konut GMYO
|610.271.709
|Petkim
|565.347.749
|Sasa Polyester
|491.962.815
|Garanti Bankası
|402.910.719
|Doğan Holding
|398.662.473
|Ford Otosan
|341.657.701
|Karsan Otomotiv
|302.471.791
|Ereğli Demir Çelik
|295.443.745
|Şişe Cam
|260.304.890
|Kardemir (D)
|251.604.340
|Ege Gübre
|237.977.844
|Tüpraş
|231.643.494
|Türk Hava Yolları
|229.130.711
|İş Finansal Kiralama
|223.541.533
|Turkcell
|203.636.152
|Odaş Elektrik
|196.741.301
|Koza Madencilik
|174.778.859
|GSD Holding
|166.259.427
|Koç Holding
|164.327.436
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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