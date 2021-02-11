Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

11.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:45
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın666.092.488Emlak Konut GMYO610.271.709Petkim565.347.749Sasa Polyester491.962.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın666.092.488
Emlak Konut GMYO610.271.709
Petkim565.347.749
Sasa Polyester491.962.815
Garanti Bankası402.910.719
Doğan Holding398.662.473
Ford Otosan341.657.701
Karsan Otomotiv302.471.791
Ereğli Demir Çelik295.443.745
Şişe Cam260.304.890
Kardemir (D)251.604.340
Ege Gübre237.977.844
Tüpraş231.643.494
Türk Hava Yolları229.130.711
İş Finansal Kiralama223.541.533
Turkcell203.636.152
Odaş Elektrik196.741.301
Koza Madencilik174.778.859
GSD Holding166.259.427
Koç Holding164.327.436
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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