Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın789.184.803Emlak Konut GMYO591.250.395GSD Holding570.639.965Kardemir (D)556.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|789.184.803
|Emlak Konut GMYO
|591.250.395
|GSD Holding
|570.639.965
|Kardemir (D)
|556.672.238
|Petkim
|502.430.640
|Garanti Bankası
|447.960.567
|Türk Hava Yolları
|328.725.163
|Odaş Elektrik
|317.980.430
|ASELSAN
|284.138.722
|Şişe Cam
|275.113.961
|Ereğli Demir Çelik
|245.869.193
|Eczacıbaşı İlaç
|244.339.173
|Karsan Otomotiv
|221.374.713
|Tüpraş
|210.956.815
|Akbank
|203.194.556
|Doğan Holding
|194.202.638
|Gübre Fabrikaları
|189.177.487
|Vakıflar Bankası
|187.840.259
|Yapı ve Kredi Bankası
|177.937.441
|Turkcell
|175.770.987
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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