Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:42
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın789.184.803Emlak Konut GMYO591.250.395GSD Holding570.639.965Kardemir (D)556.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın789.184.803
Emlak Konut GMYO591.250.395
GSD Holding570.639.965
Kardemir (D)556.672.238
Petkim502.430.640
Garanti Bankası447.960.567
Türk Hava Yolları328.725.163
Odaş Elektrik317.980.430
ASELSAN284.138.722
Şişe Cam275.113.961
Ereğli Demir Çelik245.869.193
Eczacıbaşı İlaç244.339.173
Karsan Otomotiv221.374.713
Tüpraş210.956.815
Akbank203.194.556
Doğan Holding194.202.638
Gübre Fabrikaları189.177.487
Vakıflar Bankası187.840.259
Yapı ve Kredi Bankası177.937.441
Turkcell175.770.987
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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