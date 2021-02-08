Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:52
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiDoğan Holding1.620.169.358Koza Altın1.259.202.307İş Finansal Kiralama864.711.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Doğan Holding1.620.169.358
Koza Altın1.259.202.307
İş Finansal Kiralama864.711.809
Odaş Elektrik672.661.318
Garanti Bankası603.472.723
Kardemir (D)450.641.549
Şişe Cam364.876.553
Emlak Konut GMYO364.826.995
Albaraka Türk285.163.188
GSD Holding277.329.484
Karsan Otomotiv276.681.793
Kartonsan275.093.385
Turkcell261.675.450
Petkim255.207.408
İş GMYO249.664.738
Türk Hava Yolları245.345.322
Ereğli Demir Çelik238.318.789
Koza Madencilik203.853.759
ASELSAN197.298.759
Otokar193.264.379
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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