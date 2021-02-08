Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:52
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiDoğan Holding1.620.169.358Koza Altın1.259.202.307İş Finansal Kiralama864.711.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Doğan Holding
|1.620.169.358
|Koza Altın
|1.259.202.307
|İş Finansal Kiralama
|864.711.809
|Odaş Elektrik
|672.661.318
|Garanti Bankası
|603.472.723
|Kardemir (D)
|450.641.549
|Şişe Cam
|364.876.553
|Emlak Konut GMYO
|364.826.995
|Albaraka Türk
|285.163.188
|GSD Holding
|277.329.484
|Karsan Otomotiv
|276.681.793
|Kartonsan
|275.093.385
|Turkcell
|261.675.450
|Petkim
|255.207.408
|İş GMYO
|249.664.738
|Türk Hava Yolları
|245.345.322
|Ereğli Demir Çelik
|238.318.789
|Koza Madencilik
|203.853.759
|ASELSAN
|197.298.759
|Otokar
|193.264.379
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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