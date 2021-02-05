Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:43
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiŞişe Cam937.091.551Koza Altın578.047.253Türk Hava Yolları560.435.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam937.091.551
Koza Altın578.047.253
Türk Hava Yolları560.435.904
Garanti Bankası433.535.587
Kartonsan391.182.029
Karsan Otomotiv351.843.368
Sasa Polyester314.998.645
Eczacıbaşı İlaç281.927.673
Kardemir (D)276.173.542
Doğan Holding269.824.305
T.S.K.B.243.773.176
Odaş Elektrik231.125.630
Emlak Konut GMYO230.346.357
Hektaş214.753.626
Turkcell197.174.948
İş Fin.Kir.192.228.644
Ereğli Demir Çelik189.071.840
Otokar184.967.417
Alkim Kimya173.246.553
Pegasus171.677.873
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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