Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:43
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiŞişe Cam937.091.551Koza Altın578.047.253Türk Hava Yolları560.435.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|937.091.551
|Koza Altın
|578.047.253
|Türk Hava Yolları
|560.435.904
|Garanti Bankası
|433.535.587
|Kartonsan
|391.182.029
|Karsan Otomotiv
|351.843.368
|Sasa Polyester
|314.998.645
|Eczacıbaşı İlaç
|281.927.673
|Kardemir (D)
|276.173.542
|Doğan Holding
|269.824.305
|T.S.K.B.
|243.773.176
|Odaş Elektrik
|231.125.630
|Emlak Konut GMYO
|230.346.357
|Hektaş
|214.753.626
|Turkcell
|197.174.948
|İş Fin.Kir.
|192.228.644
|Ereğli Demir Çelik
|189.071.840
|Otokar
|184.967.417
|Alkim Kimya
|173.246.553
|Pegasus
|171.677.873
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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