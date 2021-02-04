Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

04.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:50
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiŞişe Cam997.363.227Kardemir (D)713.317.356Emlak Konut GMYO595.758.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam997.363.227
Kardemir (D)713.317.356
Emlak Konut GMYO595.758.186
Garanti Bankası585.961.119
Petkim483.726.448
Eczacıbaşı İlaç406.755.910
Doğan Holding338.478.620
Türk Hava Yolları337.931.996
Koza Altın325.335.943
Yapı ve Kredi Bank.317.998.195
İş Fin.Kir.289.440.548
Ereğli Demir Çelik288.605.893
Türk Telekom267.747.819
Tüpraş261.628.789
Turkcell238.185.837
Aselsan229.784.890
Odaş Elektrik216.128.449
Karsan Otomotiv207.092.405
Akbank197.754.786
Vakıflar Bankası170.131.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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