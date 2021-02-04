Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
04.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:50
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiŞişe Cam997.363.227Kardemir (D)713.317.356Emlak Konut GMYO595.758.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|997.363.227
|Kardemir (D)
|713.317.356
|Emlak Konut GMYO
|595.758.186
|Garanti Bankası
|585.961.119
|Petkim
|483.726.448
|Eczacıbaşı İlaç
|406.755.910
|Doğan Holding
|338.478.620
|Türk Hava Yolları
|337.931.996
|Koza Altın
|325.335.943
|Yapı ve Kredi Bank.
|317.998.195
|İş Fin.Kir.
|289.440.548
|Ereğli Demir Çelik
|288.605.893
|Türk Telekom
|267.747.819
|Tüpraş
|261.628.789
|Turkcell
|238.185.837
|Aselsan
|229.784.890
|Odaş Elektrik
|216.128.449
|Karsan Otomotiv
|207.092.405
|Akbank
|197.754.786
|Vakıflar Bankası
|170.131.648
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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