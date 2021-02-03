Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

03.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:49
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın763.229.919Garanti Bankası689.887.633Odaş Elektrik680.775.858Aselsan535.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Koza Altın763.229.919
Garanti Bankası689.887.633
Odaş Elektrik680.775.858
Aselsan535.583.655
İş Fin.Kir.534.703.603
Doğan Holding534.606.966
Kardemir (D)387.734.815
Sasa Polyester356.656.653
T.S.K.B.354.712.052
Türk Hava Yolları315.627.409
Akbank286.529.049
Emlak Konut GMYO282.196.202
Eczacıbaşı İlaç265.243.723
Karsan Otomotiv259.216.207
Yapı ve Kredi Bank.246.827.922
Şişe Cam216.938.406
Gübre Fabrik.209.922.740
Albaraka Türk202.781.685
GSD Holding201.175.609
Şekerbank199.140.253
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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