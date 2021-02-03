Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
03.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:49
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın763.229.919Garanti Bankası689.887.633Odaş Elektrik680.775.858Aselsan535.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|763.229.919
|Garanti Bankası
|689.887.633
|Odaş Elektrik
|680.775.858
|Aselsan
|535.583.655
|İş Fin.Kir.
|534.703.603
|Doğan Holding
|534.606.966
|Kardemir (D)
|387.734.815
|Sasa Polyester
|356.656.653
|T.S.K.B.
|354.712.052
|Türk Hava Yolları
|315.627.409
|Akbank
|286.529.049
|Emlak Konut GMYO
|282.196.202
|Eczacıbaşı İlaç
|265.243.723
|Karsan Otomotiv
|259.216.207
|Yapı ve Kredi Bank.
|246.827.922
|Şişe Cam
|216.938.406
|Gübre Fabrik.
|209.922.740
|Albaraka Türk
|202.781.685
|GSD Holding
|201.175.609
|Şekerbank
|199.140.253
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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