Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:55
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın933.176.439Şişe Cam801.400.461Türk Hava Yolları699.481.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|933.176.439
|Şişe Cam
|801.400.461
|Türk Hava Yolları
|699.481.694
|Garanti Bankası
|595.810.724
|Karsan Otomotiv
|455.228.642
|Odaş Elektrik
|448.855.148
|Eczacıbaşı İlaç
|446.162.695
|Doğan Holding
|431.083.390
|Gübre Fabrik.
|379.144.609
|Kardemir (D)
|336.770.279
|Emlak Konut GMYO
|291.614.724
|Turkcell
|287.171.663
|Ford Otosan
|236.487.733
|Otokar
|228.879.413
|Petkim
|212.294.896
|Aselsan
|189.599.114
|Vakıflar Bankası
|168.378.362
|Yapı ve Kredi Bank.
|166.951.946
|Şekerbank
|159.163.896
|Verusa Holding
|156.363.563
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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