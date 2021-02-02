Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:55
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın933.176.439Şişe Cam801.400.461Türk Hava Yolları699.481.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Koza Altın933.176.439
Şişe Cam801.400.461
Türk Hava Yolları699.481.694
Garanti Bankası595.810.724
Karsan Otomotiv455.228.642
Odaş Elektrik448.855.148
Eczacıbaşı İlaç446.162.695
Doğan Holding431.083.390
Gübre Fabrik.379.144.609
Kardemir (D)336.770.279
Emlak Konut GMYO291.614.724
Turkcell287.171.663
Ford Otosan236.487.733
Otokar228.879.413
Petkim212.294.896
Aselsan189.599.114
Vakıflar Bankası168.378.362
Yapı ve Kredi Bank.166.951.946
Şekerbank159.163.896
Verusa Holding156.363.563
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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