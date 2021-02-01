Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
01.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın1.173.852.751Odaş Elektrik892.182.057Emlak Konut GMYO543.964.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.173.852.751
|Odaş Elektrik
|892.182.057
|Emlak Konut GMYO
|543.964.865
|Garanti Bankası
|515.391.284
|Karsan Otomotiv
|485.771.966
|Gübre Fabrik.
|383.315.926
|Şişe Cam
|376.919.836
|Doğan Holding
|350.416.182
|Kardemir (D)
|292.445.335
|Petkim
|281.573.809
|Türk Hava Yolları
|280.618.614
|Ford Otosan
|276.088.158
|GSD Holding
|275.699.441
|Otokar
|264.179.116
|Yapı ve Kredi Bank.
|204.192.532
|Koza Madencilik
|192.612.424
|Akbank
|182.461.445
|Turkcell
|177.086.467
|Eczacıbaşı İlaç
|154.408.749
|Şekerbank
|142.304.396
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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