Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

01.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın1.173.852.751Odaş Elektrik892.182.057Emlak Konut GMYO543.964.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Koza Altın1.173.852.751
Odaş Elektrik892.182.057
Emlak Konut GMYO543.964.865
Garanti Bankası515.391.284
Karsan Otomotiv485.771.966
Gübre Fabrik.383.315.926
Şişe Cam376.919.836
Doğan Holding350.416.182
Kardemir (D)292.445.335
Petkim281.573.809
Türk Hava Yolları280.618.614
Ford Otosan276.088.158
GSD Holding275.699.441
Otokar264.179.116
Yapı ve Kredi Bank.204.192.532
Koza Madencilik192.612.424
Akbank182.461.445
Turkcell177.086.467
Eczacıbaşı İlaç154.408.749
Şekerbank142.304.396
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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